Tirolo | sciatrice olandese di 27 anni esce di pista e muore dopo una caduta di venti metri

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tragedia nel primo giorno dell’anno sulle piste da sci del. Unadi 27è morta oggi, 1° gennaio, in un incidente sciistico sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan. Dalle prime ricostruzioni dei media austriaci, la giovane sarebbe– nonostante le barriere di sicurezza – per circa 20sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. I soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto che constatarne il decesso. Secondo la polizia alpina, larossa “Schwarze Pfanne” sulla quale si trovava la 27enne «era ghiacciata e dura». Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche l’amica, che è stata trasferita alla clinica di Innsbruck. Nel giro di mezz’ora, nella stessa area si sono verificati altri due ...

