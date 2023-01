Times Square | poliziotti aggrediti con un machete poco prima della mezzanotte L’FBI indaga sull’aggressore di appena 19 anni

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un’aggressione armata a pochi istanti dallae dai famosi festeggiamenti di, a New York. Vittime tre, due dei quali rimasti feriti alla testa, attaccati da un uomo armato diche, verso le 22 di sabato 31 dicembre, ha ferito gli agenti che, ha poi riferito la Cnn, sono tutti in condizioni di salute stabili. L’uomo ha colpito tra West 52nd Street e 8th Avenue, all’esternozona di sicurezza per le celebrazioni del Capodanno a. Il sospettato, un ragazzo di 19, si sarebbe avvicinato a uno degli ufficiali e lo avrebbe colpito alla testa con il suo, ha riferito il commissario di polizia Keechant Sewell. Dopo il primo contatto, il giovane avrebbe colpito ...

