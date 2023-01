Ti stuprerei GF Vip | panico in regia | chi rischia la squalifica | Video

(Di domenica 1 gennaio 2023) È bastato undi pochi secondi estrapolato dalla diretta h24 del Grande Fratello Vip e pubblicato sui social per scatenare un polverone. “Ha una voce da stupro, se fossi uomo ti”, sono le parole pronunciate da Patrizia Rossetti. Prese così senza contesto sono indubbiamente gravi, dato che sulla violenza sessuale c'è ben poco da scherzare. Il popolo del web si è generalmente indignato, ma c'è anche chi difende la Rossetti: di sicuro ha scelto male le parole, però era chiaro l'intento ironico, dato che si riferiva alla voce proveniente dalladel GF Vip. La discussione è però esplosa sui social: in tanti sono così arrabbiati per le parole della Rossetti che ne chiedono lanel corso della puntata di lunedì 2 gennaio. Un'altra bella gatta da pelare per Alfonso Signorini: sicuramente ...

