leggo.it

Aggressione choc a Catania . Un uomo di 28 anni si presentato all'ospedale Basso - Ragusa, attorno all'una di notte, ed ha colpito violentemente un medico delsoccorso di Militello. L'aggressore ha anche spintonato un' infermiera e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri . Leggi anche > Vittoria, ucciso a sprangate per un apprezzamento a ...Spero che ogni singola persona vivente non debba vivere neldi non sapere se da lì a poco qualcuno siaad ucciderla o violentarla, ma che possa godere della sua libertà così come è ... Terrore al pronto soccorso: aggredisce medico e infermiera, notte choc Aggressione choc a Catania. Un uomo di 28 anni si presentato all'ospedale Basso-Ragusa, attorno all'una di notte, ed ha colpito violentemente un medico del pronto soccorso di ...