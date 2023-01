Terremoto Roma Scossa di magnitudo 3 3 a Guidonia Montecelio

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023). Unadi magnitudo stimata di 3.3. è stata avvertita oggi in diversi quartieri della capitale, in particolare nella zona dei Castelli a est della Capitale con epicentro a. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet ha registrato l’ora del sisma alle 14.07 (per approfondire). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come“molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Sui social in crescita i commenti. Lasarebbe stata avvertita a, dove già il 23 dicembre scorso si era verificato undi magnitudo 3.1, Tivoli, Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. (Image ...