Terremoto Roma di 3 3 | epicentro Guidonia | paura a Tivoli | Monterotondo e nei quartieri Est della Capitale

ilmessaggero.it

- Scossa diavvertita asubito dopo l'ora di pranzo. Ilè avvenuto alle 14.07 e la magnitudo della scossa è stimata dall'Ingv come compresa tra 3.1 e 3.6. La scossa ha ...Una scossa di, con una stima provvisoria di 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. La ... Terremoto Roma di 3.3, epicentro Guidonia: avvertito chiaramente in molti quartieri della Capitale Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 14.07 a Guidonia, in provincia di Roma. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ...Una scossa di terremoto superiore ai 3 gradi della scala Richter ha colpito nel pomeriggio Guidonia, poco distante da Roma.