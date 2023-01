Terremoto oggi Roma | scossa | magnitudo | epicentro e ultime notizie

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unadi, con unadi 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di. Lo comunica l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. L’è stato localizzato 3 km a sudest di Guidonia Montecelio, a una profondità di 9 km. Laè stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco. #, registrata alle 14.07 unasismica di magnituto 3.3 con profondità di 9 km.nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Al momento nessuna segnalazione di danni è ...

proprio quest'anno, 1 gennaio, con una brutta sorpresa per tutti gli abitanti di Guidonia Montecello, comune che dista circa 25 chilometri da Roma: nel pomeriggio, intorno alle 14:07, un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato. La scossa è stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana.