Terremoto a Roma | scossa di magnitudo 3 3 con epicentro a Guidonia Montecelio

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una lievediè stata avvertita ae provincia, in particolare nella zona di Tivoli, a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) comunica che laè stata stimata di3.3 e si è verificata a una profondità di 9 chilometri, in una zona a tre chilometri da. DATI #RIVISTI #ML 3.3 ore 14:07 IT del 01-01-2023 a 3 km SE(RM) Prof=9Km #INGV 33781261 https://t.co/sZOBDuVqxM — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 1, 2023 Al momento nessuna segnalazione di danni è arrivata alla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una scossa di, con una magnitudo di 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. L'epicentro è ......a Monterotondo e nell'area di via Tuscolana Una scossa di, con una stima provvisoria di magnitudo compresa tra i 3.1 e i 3.6, è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di. Lo ... Terremoto Roma di 3.3, epicentro Guidonia: paura a Tivoli, Monterotondo e nei quartieri Est della Capitale La scossa è stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana ...