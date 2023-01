Terra Amara | anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2022 | Demir spara ad Yilmaz

(Di domenica 1 gennaio 2023) La scoperta della verità sull'incidente da parte di Zuleyha e la conseguente fuga innescherà una nuova guerra traede porterà ad un tragico evento. La donna, negli episodidal 2 al 72023 si rifugerà dall'ex fidanzato ed il marito andrà a riprendersela con la forza e ad un certo punto sparerà alle spalle il rivale. Nel frattempo, Seher diventerà la nuova governante e Gulten cercherà di aiutare Zuleyha, ma finirà per pagarne un prezzo altissimo. La soap questa settimana andrà in onda fino alle 15:35, mentre venerdì 6la puntata salta. Sabato 7invece andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30., trame dal 2 al 72023: Fekeli scopre che l'auto di ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 gennaio 2023 , alle 14.10 , Zuleyha e Mujgan hanno avuto un brutto incidente stradale . Yilmaz e Demir , temendo per le loro amate, accorrono in ...... sabato 31 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ... Terra amara, le trame dal 2 al 7 gennaio 2023 Nelle nuove puntate di Terra Amara, Hunkar e Demir credono che sia meglio sedare Zuleyha... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 2 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, non sopportando di vedere Yilmaz con Mujgan, lascia anzitempo l'ospedale. Cengaver, invece, ha ...