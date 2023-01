Terra Amara Anticipazioni 2 gennaio 2023 | Zuleyha prende una drastica decisione

Tv Sorrisi e Canzoni

... sabato 31 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...... facendo solo l'scoperta della nostra debolezza. (Paolo Maurensig) È meglio evitare l'esca ... chi invece si stende anon viene travolto. Nelle tentazioni ci vuole umiltà. (Giuseppe Marello) ... Terra amara, le trame dal 2 al 7 gennaio 2023 Nella seconda stagione di Terra amara, Zuleyha Altun dà alla luce una bambina di nome Leyla per la gioia di Demir Yaman ...Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir confesserà alla madre di aver sempre saputo che Adnan non è suo figlio ...