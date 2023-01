Tennis | Torneo Pune Cobolli raggiunge Cecchinato nel main draw

Tennis Press

Il vincitore sarà il primo avversario neldella testa di serie numero 2, l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 35 ATP, che non ha mai giocato in precedenza questo. Diventano così ...Sinner e Sonego si sono iscritti anche, come coppia, aldi doppio che inizialmente l'altoatesino avrebbe dovuto giocare con il Next Gen britannico Jack Draper, il Top 50 che ha guadagnato più ... Atp Adelaide, il tabellone: ci sono Sinner e Djokovic, tutti gli accoppiamenti Il 20enne romano ha superato le qualificazioni, niente da fare, invece, per Bellucci ROMA (ITALPRESS) - Flavio Cobolli si unisce a Marco ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...