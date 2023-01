Tennis | Torneo Adelaide - 1 Al 1° turno Sinner - Edmund | Sonego - Medvedev

Tennis Press

Sinner e Sonego si sono iscritti anche, come coppia, aldi doppio che inizialmente l'altoatesino avrebbe dovuto giocare con il Next Gen britannico Jack Draper, il Top 50 che ha guadagnato più ...Nuovo appuntamento con ilsu Sky , con ilATP 250 Adelaide International , il primo dell'anno, in programma nella città australiana da domenica 1 a domenica 8 gennaio . Tutte le giornate di gara potranno essere ... Atp Adelaide, il tabellone: ci sono Sinner e Djokovic, tutti gli accoppiamenti L'altoatesino è la sesta testa di serie, il piemontese dovrà vedersela con il russo ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner e Lorenzo ...Prosegue la United Cup 2023 di tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney e che vede al via 18 squadre suddivise in sei gironi da tre: dom ...