Tennis | Sabalenka | ” Bandirci da Wimbledon non è servito | la guerra purtroppo continua”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Arynaè tornata a parlare dell’esclusione deiti russi e bielorussi da, ribadendo la sua posizione su tale scelta: “Non è cambiato nulla,la. Se potessimo fare qualcosa non resteremmo immobili, ma non abbiamo alcun potere. Personalmente sono delusa dal fatto che lo sport sia coinvolto nella politica. Noi non siamo politici ma semplici sportivi“. Lata bielorussa ha poi aggiunto al quotidiano Melbourne Age: “Mi auguro di poter tornare a giocare a2023, per la gente e l’atmosfera che si respira“. SportFace.

Eurosport IT

