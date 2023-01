(Di domenica 1 gennaio 2023) La stagione del grandesta per ripartire, a breve subito in programma gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Resta però (da capire se quest’anno verrà rimossa) la grande particolarità in chiave, con itie bieloche, causain, non possono partecipare. A parlare dell’argomento è stata, numero cinque della classifica WTA: “Ildeitie bielodanon ha portato ad alcun risultato: stanno ancora combattendo una”. E ancora: “Sono davvero delusa che lo sport sia in qualche modo in politica. Siamo solo atleti che praticano il loro ...

OA Sport

"Il bando dei tennisti russi e bielorussi da Wimbledon non ha portato ad alcun risultato: stanno ancora combattendo una guerra". Lo sostieneSabalenka, tennista bielorussa numero 5 al mondo, che auspica cambiamenti per il 2023. "Sono davvero delusa che lo sport sia in qualche modo in politica. Siamo solo atleti che praticano il loro ..."Squalificarci da Wimbledon non ha cambiato nulla, la guerra continua". La bielorussa numero 5 del mondoSabalenka, una delle stelle che non ha potuto giocare sull'erba londinese lo scorso anno dopo la decisione degli organizzatori di escludere atleti russi e bielorussi dopo l'invasione russa in ... Tennis, Aryna Sabalenka: "Il bando dei russi e bielorussi a Wimbledon non ha fermato la guerra in Ucraina" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La bielorussa spera che nel 2023 gli organizzatori cambino idea: "Siamo solo atleti che praticano il loro sport" ...