Telefonia mobile | ecco quanto spendono regioni e capoluoghi

(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma, 1 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lombardia, Puglia e Calabria sono leitaliane più 'virtuose' nella spesa per. Treche si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto ‘Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da( leggi qui ). In particolare, per questa voce di costo, nel 2021 la Lombardia ha speso 81.645,90 euro, la Puglia 12.207,86 e la Calabria 13.265,45. Ad essere ‘promosse' per la spesa in, con un rating complessivo da A a AA, sono anche Basilicata, Liguria e Lazio che, con un importo rispettivamente di 12.207,30, 28.360,13 e 60.109,32 euro, si ...

MondoMobileWeb.it

Lombardia, Puglia e Calabria sono le Regioni italiane più 'virtuose' nella spesa per. Tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'...... sono raggruppati in diverse vetrine tra cui le più interessanti per i nostri lettori, come Foto e Videcamere , audio e lettori di musica digitali ,ed Elettronica nelle quali ... Telefonia Mobile, quote di mercato a Settembre 2022: Iliad e virtuali sempre in crescita Roma, 1 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lombardia, Puglia e Calabria sono le Regioni italiane più 'virtuose' nella spesa per telefonia mobile. Tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo ...Il conto annuale per il 2021 supera di poco i 13mila euro. Tra le amministrazioni più efficienti anche Campania e Lazio ...