Tavassi chiude con Micol e perde il controllo | “Antonella 2 0!” | poi fa un giuramento nonsense e delle rivelazioni fuori luogo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Capodanno di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ennesima battuta sull’aspetto fisico,Incorvaia non ha voluto baciare Edoardoche, sbroccando come uno scolaretto, si è chiuso nel van affermando di non voler avere più nulla a che fare con la ragazza.conil: “2.0!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.