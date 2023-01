TGCOM

commenta Aun bambino di 8 anni ha perso parte della mano destra a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all'esplosione di un petardo. Il piccolo avrebbe raccolto per strada un mortaretto, che ......sia malapena l'1% . E il dettaglio dei punti nascita non consegna al Salento alcun incoraggiamento. Lecce, ha raccolto il cordone nello 0,5% dei parti, Tricase non supera lo 0,7%,... Taranto, raccoglie petardo che poi esplode: bimbo di 8 anni perde dita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...A Taranto un bambino di 8 anni ha perso parte della mano destra a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all'esplosione di un petardo. Il piccolo avrebbe raccolto per strada un mortaretto, che ...