Taranto | botti a raffica dal tre ruote | il video è virale | GUARDA

(Di domenica 1 gennaio 2023) Usano un furgoncino in movimento, un «tre», per far esplodere inella notte di Capodanno. È accaduto a, nel rione periferico Salinella. Tra i tantidivenuti virali in queste ore, c'è infatti quello di un veicolo tipo Ape che si muove velocemente, in modo irregolare e andando freneticamente avanti e indietro, mentre sul pianale posteriore alla piccola cabina di guida esplodono a ripetizione fragorose batterie di fuochi d'artificio. La scia delle esplosioni arriva a un'altezza significativa. Negli spostamenti, il «tre» è circondato da una serie di moto che scorrazzano con i segnali acustici azionati di continuo. Nel, ripreso dall'alto, si vedono anche molti giovani che in strada assistono allo «spettacolo».

In provincia sono tre le persone colpite dai botti e di queste due sono minori. A Taranto a un bambino di 10 anni è stata amputata una mano a causa delle ferite riportate per lo scoppio di un petardo. ROMA (ITALPRESS) – Nessuna vittima ma 180 feriti, dei quali 11 gravi con 48 ricoverati. E' il bilancio dei botti di Capodanno secondo i dati del report del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il 42enne aveva in casa 66 kg di materiale esplodente confezionato artigianalmente In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Taranto hanno arrestato un uomo.