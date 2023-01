Taranto | amputata la mano a un bambino di 10 anni ferito da un petardo

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) È stato necessario amputare laa undi 10dopo l’esplosione di unla notte di Capodanno a. Il piccolo è stato portato all’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico un’ora dopo mezzanotte, con ladestra gravemente lesionata. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ladelsarebbe stata dilaniata dall’esplosione e per i medici non sarebbe stato possibile in alcun modo evitare l’amputazione. Al suo arrivo in ospedale, ilè stato sottoposto immediatamente a un’operazione chirurgica «al moncone al livello del polso», spiegano fonti sanitarie che assicurano come il piccolo sia «seguito con particolare attenzione, come tutti i bambini ...