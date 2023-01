Tabellone Wta Auckland 2023 | Gauff guida il seeding | Cocciaretto unica italiana

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ildel Wta 250 di, torneo che apre il nuovo anno sul cemento neozelandese, in programma dal 2 all’8 gennaio. Considerando che tutte le big sono in Australia, divise tra United Cup e Wta 500 di Adelaide, adil livello è complessivamente più basso. Non mancano però le tenniste di prestigio, dalla numero 7 del mondo Coco, cheil, ad una campionessa slam come Sloane Stephens, seconda testa di serie. L’tennista azzurra inè Elisabetta, che debutterà contro la russa Blinkova. Di seguito ile gli accoppiamenti.WTAPRIMO TURNO (1) ...

Ubitennis

Sara Errani non si è qualificata per il250 di Auckland 2023 . Giunta al turno decisivo delle qualificazioni grazie alla vittoria su ... L'unica italiana nelneozelandese, al momento, ...... le associazioni professionistiche ATP/e la federazione internazionale ITF), il ché non ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022 WTA Adelaide 1, il tabellone: guida Jabeur, Paolini impegnata nelle quali Niente da fare per Sara Errani, fermatasi nell’ultimo turno delle qualificazioni del WTA di Auckland. Sul cemento neozelandese Sarita si è dovuta arrendere alla svizzera, naturalizzata spagnola, Rebek ...Anche il WTA 250 di Auckland esprime il suo tabellone principale, che è uscito nella notte e già ricomprende il novero integrale delle giocatrici che sono riuscite a superare le qualificazioni. L’ASB ...