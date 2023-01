Supplenze da GPS | quali cattedre possono ancora essere assegnate da gennaio

Tecnica della Scuola

Anche quest'anno scolastico, ci saranno, in alcuni casi, le convocazioni telematice dell'algoritmo delle GaE e, per leannuali e fino al termine delle attività didattiche. Non si passa ...I bollettini delleal 31 agosto o 30 giugno da GaE o. NB Alcune province hanno ormai esaurito lee le scuole convocano da graduatorie di istituto anche peral 31 agosto o ... GPS 2023, ci saranno altre convocazioni pure nei primi mesi del nuovo anno - Notizie Scuola Il fatto che dopo il 31 dicembre 2022, non si facciano più convocazioni da GPS con il famigerato algoritmo, è una fake news che non trova conforto nella normativa e anche nei ricorsi storici delle con ...Il 16 dicembre il tribunale del lavoro di Velletri ha condannato il ministero a nominare un supplente scavalcato dal meccanismo che assegna gli ...