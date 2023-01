Sport in tv oggi domenica 1° gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tanti auguri di buon anno da parte della redazione di OA. In questa1°2023 gliivi da seguire non mancheranno di certo e nella nostra guida condenseremo tutte le competizioni che caratterizzeranno questo primo giorno così speciale. Un modo per garantirvi un servizio puntuale per non far mancare proprio nulla al palato fino di chi ci segue. Fari puntati sul tennis con i primi tornei ATP e WTA che in Australia prenderanno il via e soprattutto sulla United Cup, nuova competizione per nazioni, a squadre miste, che tanto spettacolo sta regalando a Brisbane, Perth e a Sydney. L’Italia non scenderà in campo quest’, ma seguirà con una certa attenzione il confronto tra Norvegia e Brasile, visto che la prossima squadra da osservare sarà proprio quella ...