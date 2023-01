Spartak Mosca | ex tecnico Carrera | “Mi piacerebbe allenare la nazionale russa”

(Di domenica 1 gennaio 2023) “Miguidare la. Sarebbe interessante per me questa esperienza”. Queste le parole di Massimo, ex allenatore delloricordato per il titolo conquistato con la squadra capitolina nel 2017. In un’intervista a RB Sport, l’allenatore italiano ha espresso il desiderio di guidare ladi calcio. SportFace.

Calciomercato, derby russo per Schlegel Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, di recente anche loha messo nel mirino l'ex Racing, pronto ad ingaggiare un derby di mercato con la ... KEITA LAZIO CALCIOMERCATO- Il fratello di Keita Balde, Mahamadou Keita, sarebbe ormai della Lazio. Colpo in prospettiva per i biancocelesti.