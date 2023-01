Spara fuochi d' artificio a Kiev per Capodanno | rischia 5 anni di carcere - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

In Ucraina vige lo stato d'emergenza e, visti i continui raid russi su tutto il paese, c'è il divieto sull'uso di materiale ...La polizia della capitale ucraina ha arrestato un uomo che ha acceso materiale pirotecnicod'artificio a Kiev, per Capodanno 2023, e ora rischia 5 anni di carcere. Lo spettacolo pirotecnico personale organizzato da un residente della capitale ucraina per la notte di San ... Spara fuochi d'artificio a Kiev per Capodanno: rischia 5 anni di carcere In Ucraina vige lo stato d'emergenza e, visti i continui raid russi su tutto il paese, c'è il divieto sull'uso di materiale pirotecnico ...(LaPresse) Fuochi d'artificio sui tetti di Milano per Capodanno. Per festeggiare il 2023, tantissimi i cittadini che hanno sparato botti e fuochi.