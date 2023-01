Sonego-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lorenzose la vedrà contro Daniilnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Sorteggio non benevolo per il torinese, che si trova subito di fronte il numero sette del mondo e testa di serie numero tre della manifestazione australiana. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Il russo, nonostante abbia disputato un’ultima stagione al di sotto delle proprie possibilità, è sempre un avversario molto pericoloso soprattutto sui campi veloci. Non a caso i bookmakers lo danno nettamente favorito contro, che dovrà essere molto penetrante con i colpi d’inizio gioco per poter provare a fare partita pari con il sovietico. Quest’ultimo si è allenato duramente nelle ultime settimane ed è uno dei maggiori indiziati per arrivare in fondo nella ...