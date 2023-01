Sondaggi | il 2023 spaventa gli italiani | Peggio delle previsioni

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) L'anno appena terminato è stato caratterizzato da eventi di portata storica come la guerra in Ucraina che ha portato incertezza sul futuro anche dal punto di vista economico. Glisono comprensibilmente preoccupati come dimostra uno realizzato da Termometro politico. "Guerra in Ucraina, recrudescenza della pandemia, inflazione e recessione minano le speranze degliche guardano al presente e al futuro prossimo con un certo pessimismo", spiega l'istituto che ha raccolto nel suoo settimanale realizzato tra il 27 e il 29 dicembre le opinioni degli. Quasi quattrosu dieci affermano di sentirsi meno fiduciosi di prima verso l'anno che verrà: il 29,9% più fiducioso, il 19,4% poco fiducioso come un anno fa e il 9,9% piuttosto fiducioso ...