Soldatessa | marinaia e fedele devota | le tante «comparse» della donna misteriosa accanto a Putin

Leggi su corriere

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lasarebbe uno degli «attori» di cui si è circondato il presidente russo per il suo discorso di Capodanno registrato in una base militare. Con lei ci sarebbero altri volti ripresi al suo fianco in altri eventi. L'ironiapremio Nobel Matviichuk: «Anche i figuranti scarseggiano»