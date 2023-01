Skriniar | Rabiot | Smalling ela top 10 dei giocatori in scadenza in Serie A

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il mercato dei "parametri zero" toglie e dà; lo sanno bene le squadre italiane che in questi ultimi anni hanno esultato per...

Eurosport IT

... i due centrali dell' Inter ,e De Vrij sarebbero occasioni ghiotte ma con ingaggi pesanti. Benzema Kante Lemar Firmino AsensioGiroud Dzeko Di Maria Cuadrado Smalling Alex Sandro ......(Chelsea) 5) Toni Kroos (Real Madrid) 6) Roberto Firmino (Liverpool) 7) Milan(Inter) 8) Youri Tielemans (Leicester) 9) Angel Di Maria (Juventus) 10) Jorginho (Chelsea) 11) Adrien(... CALCIOMERCATO - Da Rabiot e Skriniar a Moukoko: i 10 colpi a ... Il mercato dei "parametri zero" toglie e dà; lo sanno bene le squadre italiane che in questi ultimi anni hanno esultato per grandi acquisti a zero ma anche visto giocatori importanti partire a fine co ...CALCIOMERCATO - Campioni affermati, giovani promesse e talenti da rilanciare: il mercato dei giocatori in scadenza è attivissimo.