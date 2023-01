(Di domenica 1 gennaio 2023) A leggere il corposo elenco delle stelle a fine contratto compaiono sia il neo - campione del mondo Leo Messi che il Pallone d'Oro in carica Karim Benzema, ma sia il Psg che il Real hanno di fatto già ...

Continua Messi, Benzema, Giroud, Dzeko: loro restano Milan(Inter) Adrien(Juventus) Chris Smalling (Roma) Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) Marco Asensio (Real Madrid) Youri ...... secondo le indiscrezioni, le parti sarebbero lontane dal trovare un accordo che permetta a... Inter, lo stallo concontinuerebbe, lo slovacco potrebbe andarsene a fine stagione a ... Skriniar, Rabiot, Jorginho: la top 10 degli svincolati che fanno gola alle big A leggere il corposo elenco delle stelle a fine contratto compaiono sia il neo-campione del mondo Leo Messi che il Pallone d’Oro in carica Karim Benzema, ma sia il Psg che il Real hanno di fatto già ...La Premier League all'assalto della Serie A: la big tenta Rabiot a parametro zero ma non solo: anche Skriniar nel mirino ...