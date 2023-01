Si chiama Ilary Elettra la prima bimba nata nel 2023

la Repubblica

Il 2023 a livello di trash è iniziato benissimo e non solo perché un ragazzo ha mimato qualcosa che non avrebbe dovuto mimare in diretta su Rai1, ma perché la prima nata dell'anno siElettra . Un nome che urla TRAAASH da ogni lettera e che ha un futuro non scritto nelle stelle, ma direttamente negli studi di Pomeriggio 5 . Ovviamente il nomeElettra è finito ...SiElettra e pesa 2.750 kg ed è nata appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima, centro di eccellenza di Catania. La bambina è, con ogni probabilità, la prima bambina nata nel ... La prima nata del 2023 si chiama Ilary Elettra E' siciliana la prima nata del 2023 in Italia. E si chiama Ilary Elettra. Proprio così. Ilary Elettra è venuta al mondo appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima di Catania. Ilary ...Il primo arrivato del 2023 si chiama Elia (foto sotto). Il piccolo, venuto alla luce alle 8.52 del 1 gennaio, sta bene, pesa 3.370 kg ed è lungo 49 centimetri. Il Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ...