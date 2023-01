Sgarbi ad Ischia | “La frana non è colpa dell’abusivismo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ora è importante capire lo stato idrogeologico del territorio ischitano ed è troppo facile fare riferimento all’abusivismo come una responsabilità che evidentemente è secondaria”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio, giunto nel pomeriggio in visita sull’isola d’. Dopo essere sbarcato dalla motovedetta della Guardia Costiera che lo ha condotto sull’isola,si è recato a Casamicciola, sui luoghi colpiti dalladel 26 novembre scorso. Secondo“l’abusivismo è responsabile, ove ci sia, nel senso di non aver avuto sufficiente prudenza per evitare un danno che poteva essere prevenuto attraverso la conoscenza precisa della situazione geologica: i rilievi fatti in passato sul territorio, soprattutto dalle forze militari, ci ...