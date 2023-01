(Di domenica 1 gennaio 2023) Il difensore della Salernitana, Federico, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi tra cui la lotta per lo: “il. A mio avviso lo meriterebbe dopo l’era Maradona“. Il 35enne argentino ha poi parlato anche della sua ex squadra, la Roma, sempre in ottica vittoria: “Troppi alti e bassi”. SportFace.

SPORTFACE.IT

Al quinto si piazza Grande Fratello Vip (1,2 miliardi/minuti), seguito al sesto dalla... tallonato a sorpresa da Che tempo che fa di Fabio(43,2 milioni). Al quarto posto ecco Silvia ...Della: abbiamo avuto la pandemia, poi la guerra, dopodiché il surriscaldamento del pianeta E ... Ma sai che, ancora adesso, non so come Fabiolo sia venuto a sapere Non credevo di averlo ... Serie A, Fazio non ha dubbi: "Il Napoli vincerà lo scudetto" Minuto 82, rimessa laterale di Perisic all’indietro verso Radu che manca clamorosamente il pallone consegnando a Sansone il gol vittoria che decide le sorti dell’Inter Sembra il titolo di un film ma è ...Il difensore della Salernitana crede fermamente nelle ambizioni da Scudetto da parte della squadra di Luciano Spalletti.