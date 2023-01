Sequestrati 66 kg di botti illegali e arrestato un 42enne

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 1 gennaio 2023) In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Taranto hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione della vendita di materiale pirotecnico illegale. I militari hanno tratto in arresto un 42 enne del quartiere Paolo VI, poiché durante una perquisizione domiciliare presso la sua residenza, sarebbero stati rinvenuti 66 Kg di materiale pirotecnico illegale, di vario genere, di fattura artigianale.Il materiale esplodente è stato sequestrato e verrà distrutto dagli artificieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione del P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Taranto, l'uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari.