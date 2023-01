Sente i botti e scappa sulla Pontina | cagnolina salvata in extremis | ma finisce in canile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Vagava, all’altezza di Aprilia, spaventata daidi Capodanno, sparati già molto prima di mezzanotte. Le auto, miracolosamente, fino a quel momento erano riuscite a evitarla. Ma il rischio che lei, una cagnolona simil pitbull, venisse investita era altissimo. Fortunatamente, poco prima dell’arrivo del nuovo anno, un ragazzo si è fermato, impietosito. Rischiando di mandare all’aria i progetti per il veglione, il giovane si è avvicinato, non senza difficoltà, al cane. Pericolo per il cane e per le auto A raccontare la storia il papà del ragazzo che ha trovato la, Biagio. “Mio figlio ha trovato questo cane. Era indubbiamente in pericolo, considerato dov’era. Era un pericolo anche, per i veicoli che percorrevano la Stradale 148: per fortuna, visto ...