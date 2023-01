Sempre amici | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 1 gennaio 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, 1 gennaio 2023, su Rai 3 va in onda ildel 2019, pellicola diretta da Neil Burger. Ilè un remake delfrancese Quasi– Intouchables. Con protagonisti Bryan Cranston e Kevin Hart, ilracconta l’improbabilezia tra un miliardario tetraplegico e un disoccupato che è stato assunto per aiutarlo ed è ispirato a una storia vera; l’zia nata tra Philippe Pozzo di Borgo e il suo aiutante, Abdel Sellou, autore del libro che narra la vicenda, best-seller tradotto in varie lingue tra cui spagnolo, tedesco, svedese, polacco e russo. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in ...

Nella prima serata di Capodanno in prima TV su Rai 3 "Sempre amici" (The Upside): la trama del film con Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart.