Sei gol e una pioggia di occasioni | Brighton - Arsenal 2 - 4

(Di domenica 1 gennaio 2023) A, i Gunners dominano per 70' e finendo in una partita che diventa pazza quando pareva già chiusa per prendersi la 5ª vittoria di fila. ...

TUTTO mercato WEB

A Brighton, i Gunners dominano per 70' e finendo in una partita che diventa pazza quando pareva già chiusa per prendersi la 5ª vittoria di fila. ...Cruz vicino al Napolimai stato vicino al Napoli 'Si, sono stato vicino al Napoli. Il mio ... Sa bene come trasformare inle azioni azzurre. Un giocatore ormai esploso che farà benissimo nel ... Napoli, sei gol e buone indicazioni con la Juve Stabia: gruppo al completo per l'Inter Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022 ...L’intervista all’attaccante dell’Inter a Sky Sport: «La gente dice che è impossibile ma il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio» ...