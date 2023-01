Scoppia il finimondo su Romita | Buona per un | la frase choc che indigna tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Attilioancora una volta protagonista di uno scivolone. L'ex conduttore del Tg1 protagonista ancora una volta di una polemica di fuoco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il presunto flirt con Sarah Altobello che ha portato alla rottura con la sua compagna,fa infuriare di nuovo tutto il pubblico dei social. A metterlo in imbarazzo è unaconfidata a un altro concorrente all'interno della Casa nel corso di una chiacchierata tra due amici. "Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po' fa un giretto”. In questi termini ha parlatodi Oriana, a colloquio in giardino con Daniele Dal Moro. Immediatamente sui social èto ilcon accuse di maschilismo, sessismo e snobismo. E in tanti ...