Sci nordico | altro podio per Federico Pellegrino | terzo al fotofinish nell’inseguimento al Tour de Ski – Il video

Agenzia ANSA

Federico Pellegrino conquista un altro podio nel Tour de Ski di. L'azzurro ha chiuso terzo dopo il fotofinish dei 10 chilometri maschile inseguimento a tecnica classica del Tour de Ski 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 didi fondo. ...Altro podio per Federico Pellegrino nel Tour de Ski di. Dopo il secondo posto nella sprint di Val Mustair, ieri, oggi l'azzurro ha chiuso terzo dopo il fotofinish i 10 chilometri inseguimento a tecnica classica , sempre in Svizzera. La gara è ... Sci nordico: Pellegrino 3/o in 10 km inseguimento Tour de Ski - Sci CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 1 GOLBERG Paal NOR 833 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 732 3 PELLEGRINO Federico ITA 601 4 HOLUND Hans Christer NOR 483 5 NYENGET Martin Loewstroem NOR ...La 10 km pursuit maschile in tecnica classica che si è disputata in Val Müstair (Svizzera), seconda tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, vede gioire l’It ...