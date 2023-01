Perizona

Attrice, opinionista, conduttrice e personaggio tv amato a tutto tondo,racconta ad un'intervista a Cusano Media Group la sua assenza dalla settima edizione del Gf Vip. A marzo prossimo ...In particolare, dopo aver saputo della perdita della conduttrice, Benedetta Rossi, recentemente vittima di una truffa , ha avuto i commenti di, Taylor Mega, i Jalisse, Antonella Clerici, ... Sandra Milo: “Avevo detto sì al “GF Vip”, esclusa perchè troppo vecchia” Una vippona si è sfogata in un'intervista: Alfonso Signorini avrebbe stracciato il suo contratto per il GFVIP 7 a causa dell'età! Ecco chi è la nota vip!Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe stracciato il contratto di Sandro Milo per partecipare al Grande Fratello Vip ...