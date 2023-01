San Siro | Pozzetto | “Allo stadio mi sentivo fuori posto”

fcinter1908

Prima seduta del 2023 per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio acon Inter - Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). Prima dell'inizio della seduta quotidiana, Spalletti ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le varie componenti del gruppo ...Una messa in suffragio del Papa Emerito mercoledì adi Sanremo "Mercoledì 4 Gennaio - fa sapere la Diocesi Ventimiglia Sanremo - alle ore 16.00 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio ... Pozzetto: “Abbattere San Siro Da milanista ma pure amico di Moratti dico che…” Passate le feste, ora si fa davvero sul serio. Luciano Spalletti ha concesso soltanto poche ore di libertà alla squadra, giusto il tempo per un brindisi in famiglia, possibilmente senza andare a dormi ...Un gol che trasporta sulla vita terrena il titolo di uno dei più grandi capolavori di Leonardo Di Caprio, "Prova a prendermi". Perché Theo Hernandez è ...