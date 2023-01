Calciomercato.com

Il Secolo XIX fa sapere che il finanziere ha ritirato la sua ultima proposta per rilevare la, anche se lo avrebbe fatto senzaformali, ossia senza l'impiego di una Pec, facendo ...... Sassuolo,in Coppa Italia e Torino mentre fuori casa giocherà solo contro la Roma. ... La situazione del brasiliano non è confortante e se nell'ultimo periodo aveva fatto deiin avanti, ... Sampdoria, passi avanti per Nuytinck: Ferrari in uscita È calato il sipario sul 2022: vediamo quali sono state le (poche) partite belle disputate dalla Sampdoria nell’anno solare Si contano sulla punta delle dita le migliori partite della Sampdoria nell’an ...Tira e molla continuo tra la Sampdoria, la Stella Rossa e Dragovic. Il difensore vuole partire, Stankovic lo desidera: l’ostacolo Continua il tira e molla tra la Sampdoria, Aleksandar Dragovic… Leggi ...