Sampdoria | fatta per il nuovo difensore dall'Udinese | un blucerchiato va alla Cremonese

(Di domenica 1 gennaio 2023) Colpo in difesa della, che secondo Sky ha chiuso per l'arrivodi Bram Nuytinck e contemporaneamente per il passaggio...

Fantacalcio ®

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato una novità in merito alle operazioni tra Napoli e: Schira su Bereszynski e Zanoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Dopo l'esperienza negativaa Bologna, il serbo ha allenato con alterne fortune Catania, Fiorentina, Serbia,, Milan, Torino e Sporting Lisbona. L'ultima esperienza in Serie A - a ... Calciomercato Sampdoria: è fatta per Nuytinck Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...