Sampdoria | esce Ferrari | entra Nuytinck

(Di domenica 1 gennaio 2023) Inizia l’anno ed inizia il mercato in casa. Dopo che nella giornata di ieri era uscito Caputo, ceduto all’Empoli, adesso è in procinto di abbandonare i blucerchiati anche Alex, in prestito alla Cremonese. Arrivato dal Bologna nel 2018, il classe ’94 ha collezionato solo 53 presenze. Al suo posto, arriva dall’Udinese Bram, anche lui in prestito. Per il futuro, sempre in difesa, si pensa a Dragovic della Stella Rossa, che avrebbe chiesto in presito Djuricic. In uscita anche Murillo, in scadenza a giugno, destinazione Granada. SportFace.