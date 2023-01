Salernitana-Milan mercoledì 4 gennaio 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

... soprattutto di risposte importanti da quei giocatori che ilvorrebbe blindare. FOTOGALLERY ... Dopo Ochoa alla, l'ultimo in ordine di tempo è il ritorno di Caputo all'Empoli. Il primo ...Ad ogni modo il 2023 delcomincerà in salita, visto che dopo laci saranno, tra le altre, Roma, il derby di Supercoppa e la trasferta con la Lazio. Bisognerà partire forte, ...I granata dopo il colpo Ochoa, non vogliono fermarsi e stanno pensando ad un'altra sorpresa in entrata. La Salernitana sogna lo svincolato Isco. Il talentuoso centrocampista spagnolo è in cerca di una ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...