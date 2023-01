Saldi invernali 2023 al via | ecco il calendario Quanto spenderanno le famiglie

Corriere della Sera

Il giro d'affari che si aspettano le associazioni di categoria. Chi parte prima e quali saranno le principali voci dello ..., quando cominciano Iniziano domani in Sicilia e Basilicata , il 3 gennaio in Valle d'Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Saranno 15,4 milioni le famiglie che ... Saldi invernali 2023, in Sicilia e Basilicata iniziano domani. Le date regione per regione Saldi invernali, quando cominciano Iniziano domani in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d'Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Saranno 15,4 ...La Regione Sicilia anticipa di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi a livello nazionale dove gli sconti scatteranno invece dal 5 gennaio. «L’avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al comme ...