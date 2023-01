Saldi 2023 | sarà una stagione magra Lo prevede Federconsumatori

IL GIORNO

Per gennaioportare a casa l'outfit non è poi così difficile:, must - have in rispolvero, primi trend aggiornati e clima freddo sostenibile - si fa per dire - aiutano nell'impresa di ...Nel breve, è vero, prezzi e tassi cresceranno , ma nella seconda parte dele nel 2024 dovremmo ... Insomma, il consiglio è di mantenere i nerviguardando l'andamento in una prospettiva ... Saldi invernali Lombardia 2023: quando iniziano e quanto dureranno. Le regole Arrivano i saldi: dal 2 gennaio partiranno in Sicilia e in Basilicata, il 5 in quasi tutto il resto d'Italia, ma si prospetta una stagione magra, con una riduzione del 3% del budget speso dalle famigl ...TRENTO. Che il Paese Italia si stia sempre più avvitando su sé stesso verso un abisso di decrescita e difficoltà sta tutto in questo dato: al primo gennaio 2022 erano 205 mila le pensioni erogate agli ...