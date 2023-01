Russia | “Raid su fabbrica droni Kiev” Ucraina | “Strage di russi a Bakhmut”

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Larivendica i risultati di uncontro un sito utilizzato dall’per la produzione dirisponde diffondendo news sulle pesanti perdite subite da Mosca a, la città al centro della guerra in questo momento. Idi ieri controe altre località innel quale sono rimaste uccise tre persone erano diretti contro siti di produzione di, secondo sostenuto il ministero della Difesa russo: nell’attacco sono state colpite “le strutture del complesso militare-industriale dell’”, coinvolto nella produzione di. Sono stati distrutti anche “impianti di stoccaggio e siti di lancio” per i ...

Sky Tg24

In Ucraina il passaggio dal vecchio al nuovo anno è stato segnato, inesorabilmente, dae distruzioni. Attacchi missilistici su Kiev, su Zaporizhzhia . Che hanno fatto scattare le ...-Punti ...di ieri sull'Ucraina hanno preso di mira fabbriche di droni e siti di lancio. Lo riferisce il ...di aver così sventato i tentativi di Kiev di compiere "attacchi terroristici" contro la. . Guerra Ucraina Russia, news. Raid su Kiev. Zelensky: "Nel 2023 auguro vittoria". LIVE Nessun senso di colpa per la sua «operazione militare speciale»: il presidente Vladimir Putin, ora che sono trascorsi più di 300 giorni dal 24 febbraio, ...(Adnkronos) – La Russia rivendica i risultati di un raid contro un sito utilizzato dall’Ucraina per la produzione di droni. Kiev risponde diffondendo news sulle pesanti perdite subite da Mosca a Bakhm ...