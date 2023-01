Rugby femminile | le convocate dell’Italia per il primo raduno del 2023 | prosegue il lavoro di Giovanni Raineri

(Di domenica 1 gennaio 2023) La Nazionale italiana diinizierà l’anno solarecon unprevisto da venerdì 6 a domenica 8 gennaio alla Cittadella deldi Parma: sono 35 le azzurre scelte dal Commissario Tecnico, 26e 9 invitate, per quello che è il secondo ritiro sotto la sua guida. Rispetto alritiro della nuova gestione rientreranno in azzurro il capitano Elisa Giordano, Valeria Fedrighi, Lucia Gai, Michela Sillari e Veronica Madia. Prima del Sei Nazioni, in programma tra marzo ed aprile, le azzurre affronteranno la Spagna sabato 11 febbraio, in un confronto che non assegnerà il cap. Quello che si terrà a Barcellona, presso lo stadio Baldiri Aleu dell’Unió Esportiva Santboiana alle ore 17.00, sarà il ...

OA Sport

Il volley italiano è una potenza sia in campo maschile che. Anno incredibile per le ...La storica vittoria della Nazionale sulla potente Australia(28 - 27) nel test match di Firenze ( ...... Marta Bassino, Federica Brignone e una squadra forte soprattutto al. Dal 14 al 30 luglio ... Più vicini, in Francia, dall 8 settembre al 21 ottobre, i campionati del mondo di. I motori ... Rugby femminile, le convocate dell'Italia per il primo raduno del ... La Nazionale italiana di rugby femminile inizierà l’anno solare 2023 con un raduno previsto da venerdì 6 a domenica 8 gennaio alla Cittadella del Rugby di Parma: sono 35 le azzurre scelte dal Commissa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...