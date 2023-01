Rugani non convince | ecco cosa bolle in pentola per lui e non solo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Danielenon è mai riuscito a compiere il grande salto di qualità con la Juve e per questo motivo a gennaio rischia di andarsene. Riuscire a imporsi con la maglia della Juventus non è mai semplice, soprattutto quando si ha dei giovani di belle speranze che devono ancora dimostrare completamente il proprio reale valore. Danielesicuramente è stato una delle più grandi delusioni degli ultimi anni, dato che ormai si trova a Torino da ben otto anni, ma non ha mai avuto la vera opportunità di poter dimostrare il suo reale talento. In questo campionato avrebbe avuto l’opportunità di diventare una riserva di prestigio, ma Massimiliano Allegri sembra essere sempre più intenzionato a lasciarlo in disparte, non valutandolo come meriterebbe, dunque a gennaioche ci potrebbe essere il clamoroso addio. Ansa FotoLa provincia ...

Commenta per primo Danieleè soddisfatto del suo minutaggio alla Juventus eè da escludere che già a gennaio il difensore centrale, in scadenza di contratto a giugno 2024, possa cambiare squadra. L'ex Empoli sta ...... ad un'entrata dovrà corrispondere un'uscita e siccome all'orizzontesi intravedono cessioni ... Sul fronte cessioni, infatti, oltre al "solito" Daniele, quinto centrale della rosa per il ... Juve, spuntano offerte per Rugani | Mercato Daniele Rugani non è mai riuscito a compiere il grande salto di qualità con la Juve e per questo motivo a gennaio rischia di andarsene.