Romano di Lombardia | incendio in una palazzina | in 13 senza casa | sei sono bambini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023)dinel tardo pomeriggio alle 17.30 di domenica 1° gennaio in via Balilla, le fiamme divampate in unadi due piani. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e didiche hanno domato le fiamme. Il bilancio è di due appartamenti inagibili e altrettante famiglie (per un totale di 13 persone, di cui 6) fuori. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, gli sfollati saranno ospitati per la notte in un hotel e da parenti. Le fiamme sarebbero partite nell’appartamento al piano superiore, dove era presente una stufa a pellet. Nell’alloggio abita una famiglia pakistana di 8 persone (una coppia di genitori con 6) che in quel momento non era in. Erano ...